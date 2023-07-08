Игрок «Зенита» Дуглас ответил, готов ли перейти в «Спартак»

Защитник петербургского «Зенита» Дуглас Сантос ответил на вопрос о возможном переходе в московский «Спартак».

«Переход в «Спартак»? Думаю, это невозможно. Думаю, «Зенит» будет единственным клубом, за который я буду играть в России», - приводятся слова бразильского футболиста на страницах издания Metaratings.ru.

Дуглас перешел в петербургский клуб летом 2019 года. Срок действующего трудового соглашения между 29-летним бразильцем и «сине-бело-голубыми» рассчитан до середины 2026 года.

В прошлом сезоне Премьер-лиги южноамериканец сыграл 28 поединков, в которых сделал три голевые передачи и получил две желтые карточки.