Попов - о Медине в «Спартаке»: «Он выбрал бабки»

Экс-игрок «Амкара» Алексей Попов высказался касательно потенциального трансфера хавбека ЦСКА Хесуса Медины в другой российский клуб – «Спартак».

«Иностранцам история «Спартака» и ЦСКА без разницы. Медина выбрал бабки. Плюс все знают, что «Спартак» - самая узнаваемая команда России», - приводятся слова Попова на страницах издания «РБ Спорт».

Медина присоединился к «армейцам» летом прошлого года, подписав трехлетнее трудовое соглашение. Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего игрока в семь миллионов евро.

В прошлом сезоне Премьер-лиги парагваец провел 25 поединков, записав на свой счет восемь голов и семь результативных передач.