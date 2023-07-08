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Попов - о Медине в «Спартаке»: «Он выбрал бабки»

08 Июля 2023 • 09:49 Комментировать (1)

Экс-игрок «Амкара» Алексей Попов высказался касательно потенциального трансфера хавбека ЦСКА Хесуса Медины в другой российский клуб – «Спартак».

«Иностранцам история «Спартака» и ЦСКА без разницы. Медина выбрал бабки. Плюс все знают, что «Спартак» - самая узнаваемая команда России», - приводятся слова Попова на страницах издания «РБ Спорт».

Медина присоединился к «армейцам» летом прошлого года, подписав трехлетнее трудовое соглашение. Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего игрока в семь миллионов евро.

В прошлом сезоне Премьер-лиги парагваец провел 25 поединков, записав на свой счет восемь голов и семь результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Алексей Попов Хесус Медина
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Комментарии (1)
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Cruyff
08 Июля 2023 в 10:17
надо Гинеру просить за него 10-ку и тогда пусть валит
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