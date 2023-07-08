Мейра отреагировал на возможный трансфер Фернандеса в «Зенит»

Бывший футболист петербургского «Зенита» Фернанду Мейра прокомментировал новость о потенциальном трансфере экс-защитника московского ЦСКА Марио Фернандеса в стан «сине-бело-голубых».

«Фернандес хорошо поменяет клуб, ха-ха. Должен ли он реагировать на критику? Ему придется. Это нормально в футболе», - приводит слова Фернанду издание «Спорт-Экспресс».

На днях стало известно, что между «Зенитом» и Фернандесом состоялись переговоры. Стороны якобы согласовали двухлетнее трудовое соглашение с заработной платой 2,5 миллиона евро за сезон.

За ЦСКА натурализованный бразилец выступал с 2012 по 2022 год.