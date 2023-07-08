Боккетти может возглавить клуб Серии Б

Бывший защитник столичного «Спартака», а ныне молодой футбольный тренер Сальваторе Боккетти близок к тому, чтобы возглавить клуб итальянской Серии Б – «Тернану». Он является одним из главных претендентов на пост, сообщает журналист Джанлука ди Марцио.

Напомним, что в период карьеры игрока Боккетти выступал в России за такие клубы как казанский «Рубин» и московский «Спартак», а также за многие итальянские команды. После завершения карьеры в 2021 году вошёл в тренерский штаб «Вероны».

«Тернана» в минувшем сезоне финишировала в Серии Б на 14-м месте, набрав 43 очка и сохранила прописку во втором по силе дивизионе Италии.