Глушаков рассказал, почему перешёл в пляжный футбольный клуб

Российский полузащитник Денис Глушаков объяснил своё решение присоединится к московскому пляжному футбольному клубу «Строгино». Об решении ветерана российского футбола стало известно 7 июля.

«Не заканчиваю карьеру, как многие могли подумать. У меня есть предложения, и я активно поддерживаю форму», - говорит Глушаков «Спорт-Экспрессу».

По его словам, он решил попробовать тренироваться на песке и игрокам из «Строгино» понравилась его игра.

«Для ребят из клуба буду своего рода «дядькой», поддержу их», - поясняет футболист.

Напомним, что завершил прошедший сезон Глушаков в нижегородском «Пари НН». Ранее его игру за клуб Премьер-лиги оценил наставник команды Сергей Юран.