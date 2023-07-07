Панюков присоединится к белорусскому «Нафтану»

Российский 28-летний форвард Андрей Панюков станет игроком белорусского клуба «Нафтан». Об этом сообщает Sport5.by со ссылкой на главного тренера клуба Альберта Рыбака.

«В заявочное окно уже мы подпишем с ним контракт, в дальнейшем рассчитываем на него», - цитирует тренера источник.

Панюков в свои годы сменил уже более 10 клубов, последним в его карьере на данный момент была «Славия» из города Мозырь. Больше всего в России нападающий известен по игре за екатеринбургский «Урал».

На данный момент будущий клуб Панюкова идёт на 12-м месте в чемпионате Беларуси.

Transfermarkt оценивает форварда всего в 300 тыс. евро.