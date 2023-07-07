Бывший опорник «Краснодара», нидерландский футболист Тонни де Вильена будет выступать в клубе чемпионата Греции – «Панатинаикосе». О переходе официально сообщает пресс-служба афинского клуба.

Вильена известен российскому болельщику по периоду выступления за «Краснодар». Это было с 2019 по 2022 годы, затем воспитанник «Фейеноорда» перебрался в Испанию – в барселонский «Эспаньол», а после в рамках аренды стал игроком «Салернитаны» из итальянской Серии А.

По информации Transfermarkt хавбек подписал с греческим клубом четырёхлетний контракт. Авторитетный портал оценивает его в 3,8 млн евро.

В минувшем сезоне новый клуб нидерландца занял второе место в чемпионате Греции.