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Экс-хавбек «Краснодара» Вильена продолжит карьеру в Греции официально

07 Июля 2023 • 23:44 Комментировать
Динамо Москва
...
Краснодар
21.07 19:00

Бывший опорник «Краснодара», нидерландский футболист Тонни де Вильена будет выступать в клубе чемпионата Греции – «Панатинаикосе». О переходе официально сообщает пресс-служба афинского клуба.

Вильена известен российскому болельщику по периоду выступления за «Краснодар». Это было с 2019 по 2022 годы, затем воспитанник «Фейеноорда» перебрался в Испанию – в барселонский «Эспаньол», а после в рамках аренды стал игроком «Салернитаны» из итальянской Серии А.

По информации Transfermarkt хавбек подписал с греческим клубом четырёхлетний контракт. Авторитетный портал оценивает его в 3,8 млн евро.

В минувшем сезоне новый клуб нидерландца занял второе место в чемпионате Греции.

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Эспаньол Панатинаикос Краснодар Тонни де Вильена трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023
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