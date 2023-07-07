Голкипер БАТЭ может перейти в московское «Динамо»

Молодой голкипер борисовского БАТЭ Андрей Кудрявец может стать игроком московского «Динамо».

По информации Tribuna.com, в 19-летнем вратаре лично заинтересован новый главный тренер «бело-голубых» Марцел Личка, а тренер вратарей клуба Дмитрий Изотов уже просматривал футболиста. Отмечается, что в текущем сезоне голкипер вышел на поле в 14 матчах в рамках национального первенства Беларуси. В них он пропустил всего 14 мячей, а в пяти матчах оставил свои ворота сухими.

На данный момент основной парой голкиперов в столичном «Динамо» являются опытный Антон Шунин и Игорь Лещук.

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