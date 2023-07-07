Опытный российский полузащитник Денис Глушаков – игрок пляжного футбольного клуба из Москвы «Строгино». Как сообщает официальный телеграм-канал сборной России по пляжному футболу, знаменитый новичок команды будет выступать за новый клуб под номером 88.

Напомним, что вторую часть сезона-2022/23 Глушаков провёл в нижегородском «Пари НН», сыграв 11 официальных матчей и забив в них один гол. После окончания сезона стороны решили не продлевать контракт и Глушаков остался свободным агентом, тренируясь индивидуально. До переезда в Нижний Новгород футболист был игроком «Химок», которые он покинул минувшей зимой.

Глушаков не исключил, что будет играть до 41 года