Защитник «Пари НН»: «Артур Нигматуллин спокоен в любой ситуации, не понимаю, как такое возможно»

Игрок обороны нижегородского «Пари НН» Виктор Александров высказался о своём одноклубнике, опытном российском вратаре Артуре Нигматуллине.

«Нигма может любой матч для нас вытащить, а ещё в любой ситуации он сохраняет предельное спокойствие. Не могу понять, как такое возможно. Может напихать, подсказать, но при этом – всё равно спокоен», - цитирует Александрова Sport24.

32-летний Нигматуллин является игроком нижегородского клуба с 2021 года. Ранее он выступал за «Пари НН», тульский «Арсенал». «Амкар», «Тосно» и нижегородскую «Волгу».