Корнеев прокомментировал возвращение Бальбуэны в «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Марцело Личка сыграл важную роль в возвращении защитника Фабиана Бальбуэны в московский клуб, заявил бывший тренер сборной России Игорь Корнеев.

Корнеев считает, что возвращение Бальбуэны зависело от Лички, который отлично владеет испанским языком и умеет убеждать. Он также отметил, что в текущей ситуации Бальбуэна мог бы заморозить контракт еще на один год, но решил этого не делать, что свидетельствует о хорошем общении между тренером и игроком.

«Возвращение Бальбуэны – полностью заслуга Лички», – сказал Игорь Корнеев в эфире телеканала «Матч ТВ».