Покинувший «Химки» Бикел хотел бы остаться в РПЛ

Жаниу Бикел, покинувший по итогам сезона-2022/23 подмосковные «Химки», хотел бы остаться в Российской премьер-лиге. Об этом сообщил его официальный представитель Бруно Мейрелеш.

«Работаем над тем, чтобы он продолжил выступать в РПЛ. Но рассматриваем возможности продолжения карьеры и за пределами России, посмотрим, что будет», - цитирует Мейрелеша Sport24.

Напомним, что гвинейский хавбек пополнил «Химки» минувшей зимой, перейдя из «Ванкувера» и сыграл в РПЛ 11 матчей, отметившись одним ассистом. Подмосковный клуб покинул Премьер-лигу, заняв 15-е место.