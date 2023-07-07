Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Покинувший «Химки» Бикел хотел бы остаться в РПЛ

07 Июля 2023 • 22:03 Комментировать
Тюмень
...
Химки
17.07 17:00

Жаниу Бикел, покинувший по итогам сезона-2022/23 подмосковные «Химки», хотел бы остаться в Российской премьер-лиге. Об этом сообщил его официальный представитель Бруно Мейрелеш.

«Работаем над тем, чтобы он продолжил выступать в РПЛ. Но рассматриваем возможности продолжения карьеры и за пределами России, посмотрим, что будет», - цитирует Мейрелеша Sport24.

Напомним, что гвинейский хавбек пополнил «Химки» минувшей зимой, перейдя из «Ванкувера» и сыграл в РПЛ 11 матчей, отметившись одним ассистом. Подмосковный клуб покинул Премьер-лигу, заняв 15-е место.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Химки Жаниу Бикел Бруно Мейрелеш
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ТЮМЕНЬ ХИМКИ
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Июля
22:34 · Россия. Премьер-лига
Корнеев прокомментировал возвращение Бальбуэна в «Динамо»
22:25 · Россия. Премьер-лига
Сычёв: «Медина прочитает много интересных вещей про себя в сети»
22:03 · Россия. Премьер-лига
Покинувший «Химки» Бикел хотел бы остаться в РПЛ
21:45 · Россия. Премьер-лига
Абильдгор продолжит карьеру в Серии Б
21:35 · Россия. Премьер-лига
Пименов не приветствует переход Медины в «Спартак»
21:25 · Россия. Премьер-лига
Ковтун высказался о возможном переходе Медины в «Спартак»
21:15 · Россия. Премьер-лига
Кураньи посетил тренировку московского «Динамо» видео
21:09 · Россия. Премьер-лига
Могилевец продолжит карьеру на Кавказе
21:02 · Россия. Премьер-лига
Голкипер «Локомотива» продолжит карьеру в «Тюмени»
20:52 · Россия. Премьер-лига
Кураньи: «Кокорин продемонстрировал – в футболе он всё ещё существует»
20:49 · Россия. Премьер-лига
Тренер женской молодёжной сборной России рассказал о кумирах футболисток 2
20:21 · Россия. Премьер-лига
«Ахмат» проиграл команде из Второй лиги
20:14 · Россия. Первая лига
Агент Савича: «Игор по-прежнему является игроком «Торпедо»
20:01 · Россия. Премьер-лига
Адиев рассказал, когда сборная Казахстана сможет сыграть с Россией
19:56 · Россия. Премьер-лига
Ренан прокомментировал назначение Анчелотти в сборную Бразилии
Все новости
Рекомендуем