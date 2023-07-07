Абильдгор продолжит карьеру в Серии Б

Бывший датский хавбек казанского «Рубина» Оливер Абильдгор продолжит свою карьеру в клубе итальянской Серии Б – «Комо». Об этом в своих соцсетях пишет журналист Николо Скира.

Датчанину 27 лет, минувший сезон он провёл в рамках аренды в клубе Серии А – «Вероне» и в шотландском гранде – «Селтике».

Отмечается, что переход футболиста из «Рубина» в «Комо» состоялся на бесплатной основе. Между клубом и стороной игрока подписан трёхлетний контракт.

«Комо» завершил сезон-2022/23 в Серии Б на 13-м месте в турнирной таблице, набрав 47 очков. Отставание от первой восьмёрки составило всего два балла.