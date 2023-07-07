Ковтун высказался о возможном переходе Медины в «Спартак»

Юрий Ковтун, бывший игрок «Спартака», а ныне тренер «Родины», выразил предположение о возможном интересе главного тренера «Спартака» к полузащитнику ЦСКА Хесусу Медине.

Ранее сообщалось, что хавбек Хесус Медина может перейти из ЦСКА в «Спартак».

В интервью «Матч ТВ» Ковтун отметил, что Медина продемонстрировал свои возможности и сильные качества в ЦСКА, и его европейское происхождение может привлечь интерес главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля. Он также считает, что реакция болельщиков не должна стать определяющим фактором при переходе игрока.