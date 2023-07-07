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Кураньи посетил тренировку московского «Динамо» видео

07 Июля 2023 • 21:15 Комментировать
Динамо Москва
...
Краснодар
21.07 19:00

Экс-форвард столичного «Динамо» Кевин Кураньи посетил тренировку своей бывшей команды, роликом поделилась пресс-служба «бело-голубых». На видео показано, как игрок общается с форвардом клуба Константином Тюкавиным и новым главным тренером – Марцелом Личкой.

Напомним, что Кураньи отдал «Динамо» пять лет своей карьеры. Немец перебрался в Москву в 2010 году из «Шальке» и покинул стан «бело-голубых» в 2015 году. После, год спустя нападающий завершил карьеру будучи игроком «Хоффенхайма».

Кураньи поучаствует в Братском кубке – это товарищеский турнир, в рамках которого динамовцы встретятся со столичным ЦСКА. Матчи пройдут 8 и 9 июля.
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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Кевин Кураньи
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