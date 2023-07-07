Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Могилевец продолжит карьеру на Кавказе

07 Июля 2023 • 21:09 Комментировать

Российский центральный полузащитник Павел Могилевец продолжит карьеру в ереванском «Урарту» под руководством Дмитрия Гунько. Такой вывод можно сделать исходя из того, что «Урарту» включил россиянина в свою заявку на Первый квалификационный раунд Лиги чемпионов, в рамках него армянская команда встретится с боснийским «Зриньски» (Мостар).

Могилевцу сейчас 30 лет, российский защитник знает игрока по выступлениям за питерский «Зенит», казанский «Рубин», «Ростов», «Химки». Последним клубом хавбека до переезда в Армению был «Бунёдкор» из Узбекистана.

Напомним, что в минувшем сезоне «Урарту» под руководством Гунько стал чемпионом Армении и обладателем национального Кубка.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Павел Могилевец Урарту
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Июля
21:15 · Россия. Премьер-лига
Кураньи посетил тренировку московского «Динамо» видео
21:09 · Россия. Премьер-лига
Могилевец продолжит карьеру на Кавказе
21:02 · Россия. Премьер-лига
Голкипер «Локомотива» продолжит карьеру в «Тюмени»
20:52 · Россия. Премьер-лига
Кураньи: «Кокорин продемонстрировал – в футболе он всё ещё существует»
20:49 · Россия. Премьер-лига
Тренер женской молодёжной сборной России рассказал о кумирах футболисток
20:21 · Россия. Премьер-лига
«Ахмат» проиграл команде из Второй лиги
20:14 · Россия. Первая лига
Агент Савича: «Игор по-прежнему является игроком «Торпедо»
20:01 · Россия. Премьер-лига
Адиев рассказал, когда сборная Казахстана сможет сыграть с Россией
19:56 · Россия. Премьер-лига
Ренан прокомментировал назначение Анчелотти в сборную Бразилии
19:55 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв уверен, что уход Медины не отразится на ЦСКА
19:49 · Россия. Премьер-лига
Масалитин: «Медина уходит в «Спартак» исключительно за деньгами»
19:41 · Россия. Премьер-лига
«Крылья Советов» близки к подписанию бомбардира из Беларуси
19:38 · Россия. Премьер-лига
Гранат высказался о слухах по поводу перехода Медины в «Спартак»
19:09 · Россия. Премьер-лига
Рапопорт прокомментировал слухи о переходе Фернандеса в «Зенит»
19:06 · Россия. Премьер-лига
«Оренбург» сыграл в боевую ничью с иранским «Трактором»
Все новости
Рекомендуем