Могилевец продолжит карьеру на Кавказе

Российский центральный полузащитник Павел Могилевец продолжит карьеру в ереванском «Урарту» под руководством Дмитрия Гунько. Такой вывод можно сделать исходя из того, что «Урарту» включил россиянина в свою заявку на Первый квалификационный раунд Лиги чемпионов, в рамках него армянская команда встретится с боснийским «Зриньски» (Мостар).

Могилевцу сейчас 30 лет, российский защитник знает игрока по выступлениям за питерский «Зенит», казанский «Рубин», «Ростов», «Химки». Последним клубом хавбека до переезда в Армению был «Бунёдкор» из Узбекистана.

Напомним, что в минувшем сезоне «Урарту» под руководством Гунько стал чемпионом Армении и обладателем национального Кубка.