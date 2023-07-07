Голкипер «Локомотива» продолжит карьеру в «Тюмени»

Голкипер столичного «Локомотива» Андрей Савин продолжит свою профессиональную карьеру в будущем участнике Первой лиги – футбольном клубе «Тюмень». Об этом официально отрапортовала пресс-служба «железнодорожников».

В минувшем сезоне Савину удалось сыграть лишь в одном матче за свой уже бывший клуб. Он вышел на замену в игре против «Пари НН» в рамках Кубка России (0:2).

«Благодарим Андрея за время, проведённое в команде, и желаем ему всяческих успехов в будущем!», - написали в «Локомотиве».

23-летний голкипер перебрался в систему «Локо» зимой 2019 года – всё это время он был игроком «Казанки» и периодически уходил в аренду.