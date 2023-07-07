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Кураньи: «Кокорин продемонстрировал – в футболе он всё ещё существует»

07 Июля 2023 • 20:52 Комментировать
Динамо Москва
...
Краснодар
21.07 19:00

Бывший форвард столичного «Динамо» и сборной Германии Кевин Кураньи прокомментировал недавние успехи российского форварда Александра Кокорина. Нападающий, напомним, не только стал чемпионом Кипра в составе «Ариса» из Лимасола, но и был признан ассоциацией местных футболистов лучшим игроком сезона.

«Прямо сейчас Саша продемонстрировал, что он по футбольному существует. Полагаю, он может быть интересен для любого клуба», - цитирует Кураньи Sport24.

Немец добавил, что Кокорину после двух бесполезных лет в «Фиорентине» было очень важно найти клуб, что даст ему раскрыться и снова почувствовать себя футболистом с регулярной игровой практикой.

​Агент высказался о будущем Кокорина

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Евро-Футбол.Ру,
Кевин Кураньи Александр Кокорин арис лимасол
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