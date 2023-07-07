Кураньи: «Кокорин продемонстрировал – в футболе он всё ещё существует»

Бывший форвард столичного «Динамо» и сборной Германии Кевин Кураньи прокомментировал недавние успехи российского форварда Александра Кокорина. Нападающий, напомним, не только стал чемпионом Кипра в составе «Ариса» из Лимасола, но и был признан ассоциацией местных футболистов лучшим игроком сезона.

«Прямо сейчас Саша продемонстрировал, что он по футбольному существует. Полагаю, он может быть интересен для любого клуба», - цитирует Кураньи Sport24.

Немец добавил, что Кокорину после двух бесполезных лет в «Фиорентине» было очень важно найти клуб, что даст ему раскрыться и снова почувствовать себя футболистом с регулярной игровой практикой.

​Агент высказался о будущем Кокорина