Тренер женской молодёжной сборной России рассказал о кумирах футболисток

Валентин Гавва, старший тренер женской молодежной сборной России, поделился своим мнением о кумирах футболисток.

В эфире «Матч ТВ» Гавва отметил, что большинство молодых девушек следит за мужским футболом и называет звезд мужского футбола, таких как Килиан Мбаппе, Неймар, Месси и Роналду, своими кумирами.

Однако он также упомянул российских футболистов, таких как Александр Головин и Артем Дзюба, которые заслужили большую славу на Чемпионате мира 2018 года. Гавва отметил, что девушки мечтают играть как Мбаппе, и они прилагают усилия и иногда достигают успеха в своей игре.