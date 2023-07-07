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«Ахмат» проиграл команде из Второй лиги

07 Июля 2023 • 20:21 Комментировать
Ахмат
...
Крылья Советов
22.07 20:00

Грозненский «Ахмат» в рамках товарищеской встречи неожиданно проиграл клубу из Второй лиги – таганрогскому «Форте». Матч состоялся на одном из футбольных полей Кисловодска и завершился со счётом 2:4.

Голами в составе клуба Премьер-лиги отметились Иван Олейников и Гамид Агаларов. Первый открыл счёт на седьмой минуте встречи, а второй – сократил разрыв с 11-метрового удара в её концовке.

Напомним, что в минувшем сезоне «Ахмат» Сергея Ташуева смог финишировать на пятом месте в турнирной таблице Премьер-лиги. Потенциально в решающих матчах сезона грозненская команда могла побороться и за медали.

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Ахмат Форте
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