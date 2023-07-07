Адиев рассказал, когда сборная Казахстана сможет сыграть с Россией

Наставник национальной сборной Казахстана Магомед Адиев рассказал, когда его команде будет удобно сыграть контрольный матч против сборной России. Это, по словам специалиста, случится не раньше 2024 года.

«У нас впереди шесть матчей, игра никак в календарь не ляжет. В начале следующего года будут окна для того, чтобы его провести», - рассказал Адиев «РБ Спорт».

Напомним, что сборная Казахстана имеет неплохие шансы выйти на Евро-2024. На данный момент команда Адиева бьётся за выход в финальную часть турнира с командами Финляндии, Дании, Словении, Сан-Марино и Северной Ирландии. Решающие матчи пройдут осенью 2023 года. Пока что сборная Казахстана – на втором месте с девятью очками. Столько же и у финнов.