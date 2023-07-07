Ренан прокомментировал назначение Анчелотти в сборную Бразилии

Защитник «Зенита» Роберт Ренан поделился своими впечатлениями о втором вызове в сборную Бразилии и о возможных перспективах работы с новым тренером Карло Анчелотти.

Ранее было объявлено, что итальянский тренер будет руководить бразильской сборной в 2024 году, в настоящее время он тренирует мадридский «Реал».

Ренан в эфире «Матч ТВ» описал свою радость от возможности пообщаться с детским кумиром Маркиньосом в национальной сборной. Он выразил уверенность в том, что Анчелотти сможет улучшить сборную Бразилии и выразил надежду в перспективе стать частью его команды в ближайшем будущем.