«Крылья Советов» близки к подписанию бомбардира из Беларуси

Самарские «Крылья Советов» близки к тому, чтобы подписать 19-летнего форварда солигорского «Шахтёра» Егора Карпицкого. Подробностями поделился спортивный директор «крылышек» Сергей Корниленко.

«Полагаю, уже на следующей неделе наш клуб официально об этом заявит. Думаю, мы близки к сделке», - рассказал Корниленко «Чемпионату».

Напомним, что Карпицкий является одним из лучших бомбардиров чемпионата Беларуси в этом сезоне. На его счету уже 12 забитых голов в 13 матчах – и это в возрасте 19 лет. Позади в текущем сезоне белорусского первенства уже 15 туров.