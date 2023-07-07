Гранат высказался о слухах по поводу перехода Медины в «Спартак»

Бывший защитник сборной России Владимир Гранат выразил свое недоумение по поводу возможного перехода полузащитника Хесуса Медины из ЦСКА в «Спартак».

В интервью изданию «Чемпионат» Гранат высказал общую оценку трансферной политики московского клуба. Он отметил, что каждый игрок выбирает то место, где ему лучше, но считает ситуацию с переходом игроков от ЦСКА к их главным соперникам в чемпионате странной. Гранат полагает, что если игроки переходят в команды, которые являются непосредственными конкурентами, то это свидетельствует о недоработках в руководстве армейцев.