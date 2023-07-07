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Рапопорт прокомментировал слухи о переходе Фернандеса в «Зенит»

07 Июля 2023 • 19:09 Комментировать

Бывший главный тренер «Зенита» Борис Рапопорт выразил свое мнение о возможном переходе бывшего защитника ЦСКА Марио Фернандеса в «Зенит».

В интервью изданию «РБ Спорт» Рапопорт заявил, что полагает, «Зенит» не проявлял интереса к игроку до того момента, пока ЦСКА не отказался от его подписания. Он также отметил, что переход Фернандеса может дать возможность «Зениту» перестроить свою игру на схему с тремя центральными защитниками и использовать его в атаке.

Однако, Рапопорт выразил недовольство моральной стороной решения Фернандеса о переходе и появившейся возможности уйти бесплатно.

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Евро-Футбол.Ру,
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