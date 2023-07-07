Карадениз заявил, что сразу согласился возглавить дубль «Рубина»

Легенда казанского «Рубина», бывший турецкий полузащитник Гёкдениз Карадениз рассказал подробности своего назначения на пост главного тренера «Рубина-2».

«Разговаривали с представителями «Рубина» три месяца назад, я сразу на предложение ответил согласием. Если я чем-то могу быть полезен «Рубину» - это не обсуждается», - цитирует тренера пресс-служба казанского клуба.

Карадениз отметил, что ему очень понравился план развития клуба, который ему представили.

Напомним, в эту пятницу стало известно, что Карадениз будет руководить «Рубином-2». Будучи игроком турок провёл в Казани 10 лет карьеры – с 2008 по 2018 годы.