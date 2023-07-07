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Карадениз заявил, что сразу согласился возглавить дубль «Рубина»

07 Июля 2023 • 18:46 Комментировать
Локомотив Москва
...
Рубин
22.07 17:30

Легенда казанского «Рубина», бывший турецкий полузащитник Гёкдениз Карадениз рассказал подробности своего назначения на пост главного тренера «Рубина-2».

«Разговаривали с представителями «Рубина» три месяца назад, я сразу на предложение ответил согласием. Если я чем-то могу быть полезен «Рубину» - это не обсуждается», - цитирует тренера пресс-служба казанского клуба.

Карадениз отметил, что ему очень понравился план развития клуба, который ему представили.

Напомним, в эту пятницу стало известно, что Карадениз будет руководить «Рубином-2». Будучи игроком турок провёл в Казани 10 лет карьеры – с 2008 по 2018 годы.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Рубин-2 Гёкдениз Карадениз
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА РУБИН
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