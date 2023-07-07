Норвежский полузащитник Матиас Норманн намерен расторгнуть контракты с российскими клубами.

Как сообщает издание «РБ Спорт», футболист, который находится в аренде в «Динамо» до конца августа и имеет контракт с «Ростовом» до конца 2025 года, считает, что сложившаяся ситуация в России является форс-мажором, который оправдывает расторжение контракта.

Полузащитник ссылается на неблагоприятную обстановку в стране, ощущение небезопасности и страх за свою жизнь. Футболист пытается создать прецедент одностороннего разрыва контракта и ухода на правах свободного агента без компенсации, несмотря на то что ФИФА уже не разрешает приостановку контрактов с российскими клубами.