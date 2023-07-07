Первые домашние матчи «Рубина» в РПЛ могут перенести

На стадионе «Ак Барс Арена», где своих соперников принимает «Рубин», возникли проблемы с установлением оборудования для работы системы Fan ID. Специальные турникеты для проверки паспортов болельщика ещё не установили – клуб ждёт, пока их доставят в Казань.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», из-за сложившейся ситуации первые домашние матчи «Рубина» в сезоне 2022/2023 могут пройти на выезде. Речь о матчах против «Оренбурга» (30 июля) и «Спартака» (5 августа).

Добавим, что на «Ак Барс Арене» пройдёт битва за Суперкубок России между «Зенитом» и ЦСКА. Для посещения этого матча паспорт болельщика не нужен. Суперкубок пройдёт в субботу, 15 июля.