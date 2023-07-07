Деменко высказался о возможных трансферах Медины и Фернандеса

Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко поделился своими мыслями о возможных трансферах Хесуса Медины из ЦСКА в «Спартак» и Марио Фернандеса в «Зенит».

В интервью изданию «РБ Спорт» Деменко отметил, что сложно прогнозировать перспективы Медины в «Спартаке». Он также подчеркнул, что если футболист не желает играть за определенный клуб, то продажа может быть логичным решением, особенно если все стороны заинтересованы.

Также Деменко считает, что решение Фернандеса вызовет недоумение у болельщиков. Он отметил, что нужно дождаться официальной информации о переходах Медины и Фернандеса, прежде чем делать окончательные выводы.