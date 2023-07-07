​РПЛ анонсировала общее собрание

Российская премьер-лига анонсировала общее собрание клубов. Оно пройдёт в среду, 12 июля, в отеле Hyatt Regency. Мероприятие стартует в полдень.

В повестку заседания вошли такие вопросы, как внесение изменений в технический регламент, вопросы судейства, отчёт о финансовом плане за прошлый сезон, утверждение финансового плана на следующий сезон, модель распределения доходов и расходов, утверждение избирательного регламента и избрание членов правления лиги.

Напомним, что матчи первого тура чемпионата России сезона 2023/2024 пройдут с 21 по 23 июля. Новый сезон Премьер-лиги будет открывать матч между «Динамо» и «Краснодаром».