Тихонов прокомментировал слухи о переходе Медины в «Спартак»

Бывший футболист и тренер «Спартака» Андрей Тихонов выразил свое мнение относительно возможного перехода полузащитника Хесуса Медины из ЦСКА в «Спартак».

В беседе с корреспондентом «Матч ТВ» Тихонов заявил, что не видит, как Медина может усилить «красно-белых» и непонятно, за счет чего он может приносить пользу команде. Он отметил, что не считает Медину особо выдающимся игроком и сомневается в значительном превосходстве над другими атакующими футболистами.

Тихонов также подчеркнул, что возможные репутационные потери, связанные с этим трансфером, не оправдывают его ценности.