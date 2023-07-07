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Тихонов прокомментировал слухи о переходе Медины в «Спартак»

07 Июля 2023 • 18:30 Комментировать

Бывший футболист и тренер «Спартака» Андрей Тихонов выразил свое мнение относительно возможного перехода полузащитника Хесуса Медины из ЦСКА в «Спартак».

В беседе с корреспондентом «Матч ТВ» Тихонов заявил, что не видит, как Медина может усилить «красно-белых» и непонятно, за счет чего он может приносить пользу команде. Он отметил, что не считает Медину особо выдающимся игроком и сомневается в значительном превосходстве над другими атакующими футболистами.

Тихонов также подчеркнул, что возможные репутационные потери, связанные с этим трансфером, не оправдывают его ценности.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Андрей Тихонов Хесус Медина трансферы футбола - лето 2023
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