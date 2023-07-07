​«Ростов» не платил за отопление, воду и связь - источник

В июне ростовский суд обязал «Ростов» погасить задолженности за предоставление ряда услуг. Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», клуб должен выплатить почти 2 миллиона рублей за тепловую энергию, предоставленную прошлой зимой.

Кроме того, «Ростов» должен заплатить 25 тысяч рублей за водоснабжение и 220 тысяч рублей за связь компании МТС.

Напомним, что «Ростов» прошлый чемпионат России завершил на четвёртой позиции. Выше финишировали «Зенит», ЦСКА и «Спартак».

В первом туре следующего чемпионата России «Ростов» будет принимать «Факел». Игра пройдёт в воскресенье, 23 июля.