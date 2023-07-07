Бывшего защитника «Ростова» и игрока сборной Исландии Сверрира Ингасона не будет в РПЛ как минимум этим летом. 29-летний оборонец подписал пятилетний контракт с датским клубом «Митьюлланд», сообщает авторитетный портал Transfermarkt. Информацию о переходе футболиста подтвердили и в официальных соцсетях датской команды.

Заплатить датчанам за игрока, по информации портала, пришлось 3 млн евро. Последние 4,5 года карьеры исландец выступал за греческий ПАОК из города Салоники.

Ранее сообщалось, что исландский футболист может продолжить карьеру в одном из клубов Российской премьер-лиги. Среди потенциальных кандидатов на его подписание фигурировали «Краснодар» и столичный «Локомотив».