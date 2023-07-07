Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о возможном переходе Хесуса Медины в команду Гильермо Абаскаля.

- Как бы вы отнеслись к переходу Медины в «Спартак», о котором сейчас много пишут?

- Это вопрос к Абаскалю. Я считаю, что на позиции, где играет Медина, в «Спартаке» достаточно футболистов, не ниже его классом. А уже если он нужен тренеру, значит, он будет играть ведущую роль в команде, и через него будет строиться игра. По-другому оценить его переход не могу.

- Пишут, что Медина попросил его отпустить к Абакалю, испаноговорящему тренеру.

- Значит, есть желание игрока и тренера. Но ему придется выдержать конкуренцию. Возможно, «Спартак» простится с кем-то из своих футболистов, потому что сидеть в запасе никто не будет. Получается, нужно кого-то отпускать.

- Кого Медина может вытеснить из состава?

- Не знаю, где он будет играть, потому что на всех позициях хорошие российские ребята: Литвинов, Игнатов, Умяров. Не думаю, что Медина переиграет этих футболистов. Но если Абаскаль видит потенциал в Медине, то это вопрос к тренеру.

- Но в ЦСКА Хесус был одним из лидеров.

- Все равно в «Спартаке» на этой позиции есть сильные игроки. Получается перебор. Это не очень хорошо. Надо кого-то отпускать. Видимо, Абаскаль с этим уже определился.

- Примут ли Медину болельщики «Спартака»?

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- Только если он будет играть хорошо и начнет это делать сразу. В этом я не вижу проблемы.

- То есть вы спокойно относитесь к таким трансферам, когда футболист переходит в клуб к принципиальному сопернику?

- Никаких проблем нет. Таких случаев было много, когда игроки переходили к сопернику и становились ведущими футболистами. Они становились спартаковцами. Если Медина хочет играть и его нормально примут в команде, то все может получиться. А если это произойдет, и команда будет бороться за золото с «Зенитом», то все вопросы закроются. А держать такого игрока ради ротации состава нет смысла.

- То, что он адаптирован к РПЛ, это ему поможет?

- Конечно. Единственная проблема, как я сказал, что в «Спартаке» перебор игроков на этой позиции, и каждый хочет себя проявить. Других проблем я не вижу.

- Медина заявлял, что никогда не переедет в «Спартак». Вас это не смущает?

- Молодые ребята гоняют понты. Они на эмоциях говорят все, что им в голову взбредет.

Елена Григорьевская