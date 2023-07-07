Полузащитники Антон Миранчук и Рифат Жемалетдинов в летнее трансферное окно могут сменить «Локомотив» на ЦСКА. Об этом рассказал источник сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают 27-летнего Миранчука и 26-летнего Жемалетдинова в 5 миллионов евро.

Ранее в прессе появилась информация о том, что из ЦСКА в ближайшие дни уйдёт полузащитник Хесус Медина. Парагваец должен подписать контракт со «Спартаком».

Первый официальный матч сезона 2023/2024 ЦСКА проведёт 15 июля – против «Зенита» в Суперкубке. Трофей будет разыгран в Казани.