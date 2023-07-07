​Паулинью было бы интересно играть в России – агент

В прессе появилась информация о том, что в сфере интересов ЦСКА находится нападающий Паулинью, который выступает за лиссабонский «Спортинг». Комментарий по поводу будущего 30-летнего игрока дал его агент Фернанду Мейра.

«Да, я являюсь его агентом. Из России пока никаких предложений не было. Но ему интересно», - сказал Мейра, чьи слова приводит ТАСС.

Стоит сказать, что сам Фернанду Мейра в своё время выступал в России за питерский «Зенит».

Отметим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Паулинью в 6,5 миллиона евро. За «Спортинг» форвард провёл 98 матчей, в которых записал на свой счёт 32 гола.