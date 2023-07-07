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​«Продавайте, он мне не нужен»: Федотов отказался от Медины в ЦСКА

07 Июля 2023 • 16:55 Комментировать

В ближайшее время полузащитник Хесус Медина может сменить ЦСКА на «Спартак». Главный тренер «армейцев» Владимир Федотов одобрил уход 26-летнего парагвайца из команды.

«Когда руководство ЦСКА сообщило Федотову о желании Медины уйти в «Спартак», главный тренер ответил: «Продавайте, он мне не нужен», - рассказал «Чемпионату» источник, который знаком с ситуацией.

Хесус Медина перебрался в ЦСКА в январе 2022 года. С тех пор парагваец провёл за московскую команду 45 игр, в которых записал на свой счёт 12 голов и 10 результативных пасов на партнёров.

Ранее сообщалось, что за трансфер Хесуса Медины «Спартак» заплатит ЦСКА 6 миллионов евро. Ещё один миллион будет прописан в сделке как возможные бонусы.

Названы причины вероятного трансфера Медины из ЦСКА в «Спартак»

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Евро-Футбол.Ру,
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