«Урал» опубликовал на своём клубном канале видео. «Шмели» представили форму, в которой команда будет выступать в сезоне 2023/2024. Комплекты формы были изготовлены компанией Kelme.

Футболисты «Урала» будут играть в привычных цветах. Если говорить о домашнем комплекте, то в него входит оранжевая футболка, чёрные шорты и оранжевые гетры.

Напомним, что в прошлом чемпионате России «Урал» занял 10-е место. Главным тренером команды является белорус Виктор Ганчаренко.

Первый матч Премьер-лиги в сезоне 2024/2025 «Урал» проведёт в субботу, 22 июля. Команда Ганчаренко будет играть против ЦСКА на своём поле.