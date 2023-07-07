​Черышев интересен клубам из России – директор «Венеции»

Александер Мента, который занимает пост исполнительного директора «Венеции», высказался на тему будущего полузащитника Дениса Черышева.

Ранее в прессе появлялась информация об интересе к 32-летнему Черышеву со стороны «Леванте».

«Официального предложения от «Леванте» пока не поступало. Но к Черышеву также проявляют интерес из России», - сказал Мента, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Как известно, в «Венеции» ранее допустили уход Черышева из-за высокой заработной платы игрока.

За «Венецию» Черышев провёл 24 матча, в которых забил четыре гола и отдал два результативных паса.