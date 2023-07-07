​«Фенербахче» сделал официальное предложение по Шиманьски

Турецкий «Фенербахче» направил официальное предложение по переходу Себастиана Шиманьски. Об этом в социальных сетях рассказывает журналист Ягыз Сабункуоглу.

В сезоне 2022/2023 Шиманьски после приостановки контракта с московским «Динамо» выступал за нидерландский «Фейеноорд». В 10 матчах за этот клуб Себастиан забил 10 голов и отдал 7 голевых передач. У польского полузащитника есть действующий контракт с «Динамо», который рассчитан до конца июня 2026 года.

Добавим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают 24-летнего Себастиана Шиманьски в 18 миллионов евро.