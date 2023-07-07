​ЦСКА подпишет легионера в нападение

В летнее трансферное окно ЦСКА подпишет иностранного футболиста в линию нападения. Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

В прошлом сезоне ЦСКА под руководством Владимира Федотова занял второе место в Премьер-лиге. Также команде удалось выиграть Кубок России.

Ближайший официальный матч, первый матч в сезоне 2023/2024, ЦСКА проведёт уже 15 июля. В этот день «армейцы» сразятся с «Зенитом» в Суперкубке России. Битва за трофей состоится на «Ак Барс Арене» в Казани.

Ранее появилась информация о том, что из ЦСКА в «Спартак» перейдёт атакующий полузащитник Хесус Медина.