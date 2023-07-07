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​Названы причины вероятного трансфера Медины из ЦСКА в «Спартак»

07 Июля 2023 • 15:06 Комментировать

В ближайшее время полузащитник Хесус Медина сменит ЦСКА на «Спартак». Сообщалось, что в воскресенье парагваец пройдёт медицинское обследование для «красно-белых». Телеграм-канал «Инсайды от Карпа» рассказывает о причинах такого трансфера.

Во-первых, между Мединой и тренером ЦСКА Владимиром Федотовым было недопонимание из-за спортивных моментов. Так, футболисту не нравилось играть на бровке в качестве латераля. Федотов выступал за продажу Медины.

Во-вторых, ЦСКА находится под серьёзными санкциями. В нынешних реалиях трансфер на российском рынке представляет для «армейцев» редкую возможность хорошо заработать.

В-третьих, рулевой «Спартака» Гильермо Абаскаль хотел получить сильного игрока, который говорил бы с ним на одном языке. Да и сам Медина попросил отпустить его в стан «красно-белых».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Хесус Медина трансферы футбола - лето 2023
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