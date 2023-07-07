​Медина год назад: «Никогда не перейду в «Спартак»

Атакующий полузащитник Хесус Медина переходит из ЦСКА в «Спартак», о чём рассказывают сразу несколько журналистов. Любопытно, что в июле прошлого года парагваец такой трансфер исключал.

«Нет, это исключено, я точно никогда не перейду в «Спартак». Я в ЦСКА!» - слова Медины из давнего интервью приводит телеграм-канал «Крысева|Терлецкий».

Ранее стало известно о скором трансфере в «Зенит» Марио Фернандеса. В своё время защитник тоже говорил, что в России не будет играть за другие клубы, кроме ЦСКА.

Добавим, что матчи первого тура следующего чемпионата России пройдут с 21 по 23 июля.