​«Спартак» покупает игрока ЦСКА

Атакующий полузащитник Хесус Медина переходит из ЦСКА в «Спартак». Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», сумма сделки составит 7 миллионов евро. 6 миллионов «красно-белые» заплатят сразу, а ещё 1 миллион будет заложен в сделку как бонусы за сыгранные матчи, голы и голевые передачи футболиста.

Отмечается, что 26-летний Медина должен пройти медицинское обследование для «Спартака» в воскресенье.

Зарплата Хесуса Медина в «Спартаке» составит 1,6 миллиона евро в год. В ЦСКА парагваец зарабатывал вдвое меньше.

Напомним, что матчи первого тура чемпионата России сезона 2023/2024 пройдут с 21 по 23 июля.