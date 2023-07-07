​Мутко рассказал, как делал предложения Моуринью и Ибрагимовичу

Бывший президент Российского футбольного союза Виталий Мутко вспомнил, как приглашал в российский футбол Златана Ибрагимовича и Жозе Моуринью.

«Помню, когда в Ростов-на-Дону Моуринью приезжал тренером «Манчестер Юнайтед». По окончанию матча я зашёл и сделал два предложения: одно - Моуринью, а второе – Ибрагимовичу.

На чистом английском сказал Ибрагимовичу: «Не хочешь стать гражданином России? Дадим тебе паспорт». А Моуринью я говорил, что в перспективе можешь стать тренером [сборной России]», - сказал Мутко в программе «Коммент.Шоу».

В настоящий момент Жозе Моуринью тренирует «Рому», а Златан Ибрагимович завершил карьеру игрока.