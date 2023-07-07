Заслуженный тренер РСФСР Борис Игнатьев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о подготовке «Локомотива» к сезону и новичках команды.

- Поражение «Локомотива» от «Балтики» в контрольной игре - это нормально для сборов?

- Не трагедия. Все должны с пониманием к этому относиться. Чтобы сформировать психологический настрой, придать положительных эмоций футболистам, нужны победы. Это понятно. Но надо соблюдать принцип постепенности. Тренер формирует направление своей работы, исходя из тактических принципов. Я не вижу никаких проблем в этом поражении «железнодорожников». Они пробуют, подбирают состав. Надо учитывать, какая работа предшествовала этой встрече. Может, дали такую нагрузку, которая вписывается в планы подготовки.

- После матча Галактионов сказал, что определился с основным вратарем. Им будет Лантратов. Но в контрольном матче с «Балтикой» в первом тайме он выпустил Гилерме, а во втором – Худякова. В чем здесь логика?

- Он еще раз дает возможность убедиться всем, что главный Лантратов, и на живых примерах это показывает.

- По новому соглашению клуба с Дзюбой, с форвардом подпишут новый контракт, если в этом сезоне он наберет минимум 12 очков по системе «гол плюс пас». Как думаете, это у него получится?

- Это не много для Артёма. Они его мотивируют тем самым и дают план-минимум. У него уже возраст такой, когда надо не ровняться по ушедшим временам, а делать все возможное, чтобы приблизить себя к идеалам его игрового умения. Это правильно. Как и в финансовом аспекте: ты делаешь это – получаешь это. Если этого не делаешь, то и не получишь. Это современный подход.

- Набрать 12 очков – выполнимая задача для Дзюбы?

- Конечно. Ему же не обязательно забивать. Он может сделать десять голевых передач и забить два мяча, например. За целый сезон центрфорварду уровня Дзюбы с его амбициями и зарплатой это по силам.

- Как оцените трансферную кампанию «Локомотива» на данный момент?

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- У меня только один вопрос – по игрокам центральной зоны обороны. Эта зона требует усиления. А так даже есть лишние игроки атакующего звена. Самошников – это усиление. Сарвели нужен для того, чтобы Дзюба и другие ребята чувствовали дыхание в спину, что есть конкурент.

- Ждете еще новичков?

- Я как болельщик вижу, что усиление необходимо, но ничего не жду. Пусть тренерский штаб ждет.

- Соперники «Локомотива» по первым трем турам: «Рубин», «Факел» и ЦСКА. Это удобный календарь, чтобы набрать максимум очков?

- Вполне нормальный. Было бы сложнее, если бы пришлось играть с «Зенитом», «Спартаком» и ЦСКА, когда надо выдавать все по максимуму. А здесь вполне приемлемые два соперника, чтобы плавно вкатиться в игровой ритм. Я считаю, что «Локомотив» сильнее этих команд. Что касается ЦСКА, не все же соперники на старте сезона должны быть слабее. В третьем туре «железнодорожники» уже должны разбежаться и поймать игровой ритм.

- С ЦСКА будет выездная игра. Это минус?

- Это не играет роли. Матч будет в Москве, и никуда ехать не придется. В любом случае надо будет продумывать стратегию игры с «армейцами». Если все будет удачно в двух первых матчах, дальше в силу вступят другие законы.

Елена Григорьевская