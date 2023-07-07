Тихонов — о Слуцком и Дзюбе: «Стыдно становится от таких вещей»

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов поделился мнением о юмористических шоу, в которых принимают участие известный тренер Леонид Слуцкий и нападающий «Локомотива» Артём Дзюба.

Тихонов признался, что подобный юмор ему непонятен. По мнению эксперта, мужчина всегда должен оставаться мужчиной и не перегибать палку.

«Не хочу обижать ни Слуцкого, ни Дзюбу, но такой шлак я не смотрю. Я видел какие-то нарезки, и мне этого хватило. Порой стыдно становится от таких вещей», — цитирует Тихонова RT.

В минувшем сезоне Дзюба провёл за «Локомотив» 13 матчей, в которых забил восемь голов и отдал пять результативных передач.

Слуцкий же сейчас находится без клуба. Последним местом работы 52-летнего специалиста был казанский «Рубин», который он покинул в ноябре прошлого года.