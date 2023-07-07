Агент Гарре: «В данный момент по Бенжамину у нас нет ни одного предложения»

Эмилио Чемпион, агент нападающего «Крыльев Советов» Бенжамина Гарре, высказался о будущем 22-летнего аргентинца.

«В данный момент по Бенжамину у нас нет ни одного предложения», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Напомним, Гарре перешёл в «Крылья Советов» минувшей зимой из «Расинга» за 1,7 миллиона евро. В составе самарской команды вингер успел провести 18 матчей, забить три гола и отдать две результативные передачи.

Отметим, что ранее Гарре выступал за молодёжные команды «Манчестер Сити», однако в матчах АПЛ он на поле не выходил. Сейчас портал Transfermarkt оценивает футболиста в 3 миллиона евро.