Экс-тренер «Спартака» Рианчо: «Готов рассмотреть предложения из РПЛ»

Испанский специалист Рауль Рианчо, поработавший в российском чемпионате с московским «Спартаком» и казанским «Рубином», заявил о готовности рассмотреть предложения из РПЛ.

«Предложений из России у меня нет. Если что-то будет, рассмотрю все варианты. Сейчас занимаюсь подготовкой тренеров в Испанской федерации. О другом не думаю», - передает слова тренера издание «РБ Спорт».

Напомним, что Рианчо возглавлял «красно-белых» с 22 октября по 12 ноября 2018 года.

В настоящий момент пост главного тренера «Спартака» занимает Гильермо Абаскаль. Под его руководством «народная команда» заняла третье место в прошлом сезоне РПЛ.