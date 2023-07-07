​Журналист из Испании: «Из-за Мостового «Сельта» вылетела в Сегунду, Карпин лучше»

Испанский журналист Луис Кортес высказался о футболистах из России, которые играли в чемпионате Испании.

По словам Кортеса, лучшим россиянином в испанской Ла Лиге был Валерий Карпин. А вот Александра Мостового журналист не оценил так высоко.

«Да, у него в Виго было прозвище «Царь», но потом «Сельта» из-за него вылетела в Сегунду», - сказал Кортес, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Журналист отметил, что отношения с фанатами в Виго у Мостового в своё время были испорчены.

«Валерий Карпин лучше Мостового - его любили как в «Сосьедаде», так в «Сельте» и «Валенсии», - считает Кортес.

Отметим, что в настоящий момент Валерий Карпин тренирует «Ростов» и сборную России.